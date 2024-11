Eine aktuelle, repräsentative Umfrage von Appinio im Auftrag der Mobile- und Internet-Abo-Vergleichsplattform alao.ch zeigt, dass für die meisten Schweizer:innen das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Abschluss eines neuen Handy-Abos entscheidend ist. Die gute Nachricht? Gerade jetzt, im Black November, gibt es die besten Angebote des Jahres.

alao verschafft dir den Durchblick im Abo-Dschungel

Doch viele fühlen sich von der Vielzahl an Angeboten überfordert, durchforsten stundenlang verschiedene Websites und fragen sich: Welches Abo passt am besten zu mir? Welche Leistungen brauche ich wirklich? Und wie viel sollte ich für ein gutes Abo zahlen? Genau hier setzt die Vergleichsplattform alao an und verschafft dir Durchblick im Abo-Dschungel. Auf alao.ch findest du die besten Angebote auf einen Blick. Der moderne, von alao entwickelte Algorithmus, analysiert deine Bedürfnisse blitzschnell. So bekommst du das perfekt auf dich zugeschnittene Angebot innerhalb von Sekunden.

In nur fünf Minuten kannst du ganz einfach und bequem ein neues Handy-Abo abschliessen. «Unser Ziel ist es, jeden Handy-Abo-Wechsel der Schweiz zu vereinfachen. Wir wollen den Abo-Wechsel so einfach wie das Bestellen einer Pizza machen», so Walter Salchli, Gründer und CEO der Plattform alao.

Exklusive Spezialangebote nur auf alao.ch Das Beste: Auf alao.ch gibt es bereits jetzt exklusive Black-Friday-Spezialangebote, die du sonst nirgends findest. Sichere dir diesen November die besten Deals von Providern wie yallo, Salt, Sunrise, Wingo, TalkTalk, Quickline und Co. Zusätzlich profitierst du von Gratis-Aktivierung und Shopping-Gutscheinen im Wert von bis zu CHF 200. Also, worauf wartest du noch? Schliesse jetzt dein neues Handy-Abo auf alao.ch ab. Kein Stress, keine versteckten Kosten – einfach das beste Abo für dich, und das in Rekordzeit!

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.