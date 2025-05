120 Ausstellende, 250 Marken, 500 Testbikes, 150 Workshops, internationale BMX-Flatland- und MTB-Dirtjump-Contests, spektakuläre Shows und mehr! Erlebe eine geballte Ladung Velo an der Cycle Week, dem grössten Velofestival der Schweiz, vom 22. bis 25. Mai in Zürich.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

An der Cycle Week findest du nicht nur die neusten Innovationen und Trends aus der Velo-Welt, sondern kannst auch aktiv an zahlreichen Workshops und Ausfahrten teilnehmen. Bei atemberaubenden Shows und Contests kommst du ins Staunen und beim Biketest steht von Citybikes über Rennräder bis zu Mountainbikes alles bereit. An der Cycle Week kannst du dich inspirieren lassen, Neues lernen, Gleichgesinnte treffen und die entspannte Atmosphäre geniessen. Diese Kombination macht die Cycle Week zu einem schweizweit einzigartigen Event.

1/9

Europaallee: Die ganze Velopalette im Überblick

In der Europaallee findest du die neusten Innovationen der Velobranche, die du natürlich auch testen und anfassen kannst. Der internationale BMX-Flatland-Contest, noch nie gesehene Show-Battles und spektakuläre Street-Trial-Shows sorgen für Stimmung, zudem gibt‘s unzählige Angebote zum Mitmachen und Ausprobieren und einen speziellen Parcours für Kids. Hier kannst du dich über die besten Reiseziele, Tourismusdestinationen und Dienstleistungen rund ums Velo informieren und für deine nächste Veloreise inspirieren lassen. Ein Highlight der diesjährigen Cycle Week ist die Eröffnung des Stadttunnels, ein Meilenstein für die Velofahrenden in Zürich.

Bike Workshops Die Cycle Week ist das Grossereignis der Velo-Schweiz und offeriert150 Workshops! MTB-Fahrtechnik optimieren? Gravelbiken ausprobieren? Vorbereitung auf eine Bikepacking Tour? Mentale Blockaden überwinden? Persönlichen Trainingsplan erstellen? Gleichgesinnte auf einem Social Ride treffen? An der Cycle Week findest du Antworten auf alle deine Bike-Fragen! Die Cycle Week ist das Grossereignis der Velo-Schweiz und offeriert150 Workshops! MTB-Fahrtechnik optimieren? Gravelbiken ausprobieren? Vorbereitung auf eine Bikepacking Tour? Mentale Blockaden überwinden? Persönlichen Trainingsplan erstellen? Gleichgesinnte auf einem Social Ride treffen? An der Cycle Week findest du Antworten auf alle deine Bike-Fragen! Workshops entdecken

Campus Brunau: Sportliche Velos im Fokus

Der Campus Brunau bei der Saalsporthalle ist der Hotspot für alle, die gerne selbst aufs Bike steigen. Fahrtechnikkurse, Social Rides und Theorie-Workshops bieten dir die Möglichkeit, aktiv zu werden und neue Fähigkeiten zu erlernen. Das Herz des Campus Brunau ist der grosse Biketest für sportliche Bikes wie Road, Gravel und MTB, die direkt auf den Trails im Wald nebenan und abseits belebter Strassen getestet werden können. Am besten kommst du gleich im Velodress!

Über 400 Kilometer und 10‘000 Höhenmeter bezwingen 50 Frauen und 50 Männer beim ausverkauften self-supported Bikepacking Event „Züri Escape“ mit Start und Ziel im Campus Brunau. Wow-Momente bietet auch der spektakuläre Dirtjump-Contest, im Jumppark Sihlcity. Der internationale Contest ist Teil der FMB World Tour und der einzige Tourstopp in der Schweiz.

CYCLE WEEK 120 Ausstellende mit 250 Marken und 500 Testbikes

Internationaler MTB Dirtjump und BMX Flatland Contest

150 Workshops, Fahrtechnikkurse und Rides Erlebe die Faszination Velo in all seinen Facetten. Der Zutritt zur Cycle Week ist kostenlos. Wir freuen uns auf deinen Besuch! 120 Ausstellende mit 250 Marken und 500 Testbikes

Internationaler MTB Dirtjump und BMX Flatland Contest

150 Workshops, Fahrtechnikkurse und Rides Erlebe die Faszination Velo in all seinen Facetten. Der Zutritt zur Cycle Week ist kostenlos. Wir freuen uns auf deinen Besuch! CYCLE WEEK

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.