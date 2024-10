Publireportage Beim Zürcher Silvesterlauf läuft der Spass stets mit

Ob beim Run for Fun, beim Volkslauf oder in einer Familienkategorie: Am Zürcher Silvesterlauf geht es nicht nur um die sportliche Herausforderung, sondern immer auch um den Spass und die Stimmung. Wer sich bis am 27. Oktober anmeldet, bezahlt weniger für den Startplatz.