Erstmals werden am Basel Tattoo sämtliche schottischen Klassiker in einer Show vereint. Hits wie «Amazing Grace», «Highland Cathedral», «Scotland the Brave» und viele mehr – mystisch und bezaubernd interpretiert von 200 Dudelsackspielern – werden bei Ihnen Emotionen auslösen und für Gänsehaut sorgen. Die Flings and Things Highland Dancers verleihen den populären Hymnen, unter anderem im schottischen Akt, eine visuelle Note und bereichern die Show mit innovativen Choreografien und dynamischen Tanzeinlagen.

Neben den bewegenden schottischen Songs dürfen Sie sich auf die Lokalmatadoren des Top Secret Drum Corps freuen. Die Basler Trommelstars kehren nach drei Jahren Unterbruch zurück und brennen darauf, Sie mit neuen Tricks und faszinierender Schlegelakrobatik zu begeistern. Kommen Sie zudem in den Genuss von qualitativ hoher Blasmusik. Während die Repräsentation-Formationen des englischen Königs, die Bands of His Majesty’s Royal Marines, bereits in früheren Jahren zu den Publikumslieblingen zählten, präsentiert sich die United States Air Force Band zum ersten Mal in Basel. Beide gehören zur «crème de la crème» der internationalen Blasmusikszene. Vervollständigt wird das topbesetzte Blasmusik-Teilnehmerfeld durch die Schweizer Nationalmannschaft in dieser Disziplin, der Swiss Armed Forces Central Band. Und erstmals ist eine 100-köpfige Delegation aus Jordanien dabei. Die Männer und Frauen der Jordanian Armed Forces Band bringen unter anderem auch einen Hauch Exotik aus dem Nahen Osten mit in die Schweiz.

0:00 Basel Tattoo 2025: «Die grössten schottischen Hits»

Das Basel Tattoo findet vom 11. bis 19. Juli 2025 statt. Tickets sind auf baseltattoo.ch, per E-Mail an shop@baseltattoo.ch, telefonisch unter der Nummer +41 61 266 1000 oder bei Ticketcorner erhältlich.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.