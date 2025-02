Jetzt Tickets kaufen und den Sportnachwuchs unterstützen

Die bevorstehende Biathlon-WM in Lenzerheide und das Maskottchen Lenzi engagieren sich für den Schweizer Sportnachwuchs. Wer im Ticketshop auf lenzerheide2025.ch den Rabatt-Code «Sporthilfe» verwendet, profitiert von 15 % Rabatt (auf alle Ticket-Kategorien ausser VIP) – und unterstützt gleichzeitig die Stiftung Schweizer Sporthilfe, der weitere 15 % des Ticket-Preises zugutekommen.

«Es freut uns, dass wir so einen Beitrag leisten können, Nachwuchsathletinnen und -athleten finanziell zu unterstützen», sagt Jürg Capol, CEO der Biathlon-WM Lenzerheide 2025. «Durch die Partnerschaft mit der Biathlon-WM setzen und der Integration des Sporthilfe Nachwuchsfrankens setzen wir ein starkes Signal für die Nachwuchsförderung: Mehr Geld an mehr Talente auf ihrem Weg an die Spitze», sagt Steve Schennach, Geschäftsführer der Stiftung Schweizer Sporthilfe.

Allein im Biathlon unterstützt die Schweizer Sporthilfe derzeit acht Athlet:innen aus dem Elite- und zehn aus dem Nachwuchsbereich. Stellvertretend für sie alle sagt Lena Häcki-Gross, die Siegerin zweier Weltcup-Rennen und Leaderin des Schweizer WM-Teams: «Ich weiss enorm zu schätzen, was die Sporthilfe für mich und so viele andere Athletinnen und Athleten leistet. Die Sporthilfe trägt dazu bei, den Karriereweg zu ebnen, wenn es Schritt für Schritt in Richtung Profisport geht. Und sie bleibt für viele auch dann zentral, wenn der Sprung einmal geschafft ist.» Die 29-jährige Engelbergerin wird von der Sporthilfe unterstützt, seit sie 17 war.

Alles in allem unterstützt die Stiftung Schweizer Sporthilfe derzeit über 1'200 Schweizer Sporttalente mit über 11 Millionen Franken pro Jahr. So haben beispielsweise auch sämtliche Medaillengewinner:innen an den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris von der Sporthilfe profitiert. Möglich macht dies die breite Unterstützung der Bevölkerung, der Loterie Romande, Swisslos, der Stiftung Sportförderung Schweiz, der Wirtschaft und weiterer Stiftungen.

Und eben auch der Biathlon-WM. Darum: Kaufe jetzt auf lenzerheide2025.ch WM-Tickets, profitiere von 15 Prozent Rabatt (auf alle Ticket-Kategorien ausser VIP) – und unterstütze gleichzeitig die Sporthilfe. Nutze den Rabatt-Code «Sporthilfe» – und weitere 15 Prozent des Ticket-Preises kommen der Sporthilfe zugute.

Jetzt Tickets kaufen und den Sportnachwuchs unterstützen Hier geht's zum Ticketshop





