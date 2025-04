Stadt Zürich testet Lärmradar gegen Autoposer

Die Stadt Zürich will einen Lärmradar gegen lästige Autoposer testen. Das Gerät soll von April bis Juni an Strecken stehen, die bei den Posern beliebt sind.

In der Stadt Zürich stehen bald ein Lärmradar – als Versuch. Der stationäre französische Lärmblitzer besteht aus hinter den Gittern geschützten Messgeräten, drei Kameras und Sensoren. Bild: bruiparif. Foto: Kantonspolizei Zürich.

Kreis 1 beliebt bei PS-starken Autos, keine Bussen während Testphase

Der Versuch soll zeigen, ob und wie zu laute Fahrzeuge identifiziert werden können, teilte das Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich am Mittwoch mit. Das Gerät kombiniert Lärmmessungen mit Bilderfassung.

In Genf sei ein solches Gerät bereits erfolgreich getestet worden, heisst es in der Mitteilung. Der Versuch in Zürich wird wissenschaftlich begleitet.

Noch keine Bussen

Es bleibt noch beim Test, Bussen spricht die Polizei nicht aus. Zusätzlich will die Polizei Lärmdisplays aufstellen, die den Vorbeifahrenden anzeigen, ob sie zu laut unterwegs sind.

In Zürich ist besonders der Kreis 1 rund um das Stadthaus und den Bürkliplatz bei Lenkern mit PS-starken Autos beliebt, die Motoren aufheulen lassen oder zu laute Auspuffanlagen montiert haben.