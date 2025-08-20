Feuer zerstört Wohnung in Gossau ZH

In einem Mehrfamilienhaus in Gossau ist am frühen Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Eine Wohnung wurde so stark beschädigt, dass sie unbewohnbar ist. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.

Die Feuerwehr musste am frühen Mittwochmorgen wegen eines Brands in Gossau ausrücken. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt, wie aus einer Medienmitteilung der Zürcher Kantonspolizei hervor geht.

Anwohner alarmierten die Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich kurz nach 6.15 Uhr über eine starke Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus in Gossau. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten sich bereits alle 18 Personen ins Freie begeben, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude aufhielten.

Die Feuerwehr konnte das in der ersten Etage ausgebrochene Feuer rasch löschen. Von insgesamt neun Wohnungen konnten danach acht wieder den Mietern übergeben werden. Eine Wohnung wurde so stark beschädigt, dass sie unbewohnbar ist und umfassend saniert werden muss. Die betroffenen Mieter hätten sich bereits selbst um eine neue Unterkunft bemüht, heisst es weiter.