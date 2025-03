Technische Störung Die Zürcher Steuererklärungs-Plattform überlastet

Wer in den letzten Tagen vor der Abgabefrist noch online die Steuererklärung ausfüllen will, könnte derzeit ein Problem haben: Die Plattform des Kantons Zürich hat eine technische Störung, weil sehr viele Nutzer darauf zugreifen, wie der Kanton am Montag mitteilte.

Publiziert: 10:21 Uhr | Aktualisiert: vor 56 Minuten