Eine Blick-Leserin bezahlte in Opfikon ZH fürs Parkieren – und erhielt nach dem Restaurantbesuch trotzdem eine Busse. Das steckt dahinter.

Darum gehts Valerie C. erhielt Parkbusse von 50 Franken

Sie soll in Opfikon ZH nicht bezahlt haben

Nun wehrt sie sich gegen die Vorwürfe

Janine Enderli Redaktorin News

Blick-Leserin Valerie C.* (36) hatte sich auf einen schönen Abend gefreut. Sie wollte Anfang September in einem Restaurant im Glattpark in Opfikon ZH essen gehen – und parkierte dafür an der Wrightstrasse in der Nähe des ausgewählten Lokals.

«Ich bezahlte an der Parkuhr und nahm die Quittung mit, da nicht angeschrieben war, dass man sie hinter die Windschutzscheibe legen muss.» Eine Quittung zeigt: C. bezahlte bis um 00.29 Uhr am 5. September 2026.

«Ich hatte eine Busse – trotz Zahlung»

Als C. mit ihrem Freund nach dem Essen zurückkehrte, war sie überrascht. «Ich hatte eine Busse, obwohl ich nachweislich gezahlt hatte.» Der Zürcherin wurde eine Umtriebsentschädigung von 50 Franken in Rechnung gestellt. «Das verstehe ich einfach nicht», sagt sie zu Blick.

Umgehend kontaktierte sie die zuständige Inkassofirma. Doch der Vorfall klärte sich noch nicht auf. Rund einen Monat später erhielt C. ein weiteres Schreiben. Zusätzlich zu den 50 Franken wurden ihr noch die Bearbeitungs- und Zustellgebühren von 20 Franken sowie eine Auskunftsgebühr Strassenverkehrsamt in Rechnung gestellt. Insgesamt belaufen sich die Kosten mittlerweile auf 80 Franken.

«Mitarbeiter unterlief Tippfehler»

Auf Anfrage erklärt Marc Marthaler, Geschäftsführer der Firma Parkon, die für die Parkkontrolle zuständig ist: «Die Kontrolle erfolgte in dieser Tiefgarage anhand des Kontrollschilds über eine Kontroll-App. Bei der Eingabe unterlief unserem Mitarbeiter ein Tippfehler, wodurch die vorhandene Parkberechtigung nicht gefunden wurde. Die Umtriebsentschädigung wurde deshalb fälschlicherweise ausgestellt.»

Die damalige Nachricht der betroffenen Person sei aufgrund des Begleittexts zunächst als Ausdruck von Unmut und nicht als konkreter Hinweis auf einen möglichen Fehler eingeordnet worden. Eine vertiefte Prüfung des beigefügten Zahlungsbelegs erfolgte daher zu diesem Zeitpunkt nicht, so Marthaler weiter. Rückblickend hätte der Zahlungsbeleg unabhängig von der Formulierung des Begleittexts geprüft werden müssen, räumt er ein.

Bei der erneuten Prüfung wurde der Tippfehler festgestellt und der Fall gestützt darauf abgeschlossen.

*Name bekannt