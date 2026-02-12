DE
Kryeziu: Rückkehr ins Letzigrund mit Applaus begrüsst
Kryeziu über Letzi-Rückkehr
«Natürlich kommen die Emotionen hoch»
Mirlind Kryeziu erlebt am Donnerstag eine emotionale Rückkehr ins Zürcher Letzigrund. Der Ex-FCZler läuft nun in den Farben von Winterthur aufs Feld.
