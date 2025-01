Kriminalität Räuber erbeuten bei Überfall in Niederhasli mehrere hundert Franken

Drei maskierte Männer haben am Donnerstagabend bei einem Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft in Niederhasli mehrere hundert Franken erbeutet. Die Täter sind flüchtig, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte.

