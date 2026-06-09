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Kantonspolizei Zürich
«Der Mann ist noch auf der Unfallstelle gestorben»

Bei einem Bahnunfall ist am Dienstagvormittag in Birmensdorf ein Mitarbeiter der SBB tödlich verletzt worden.
Publiziert: 16:26 Uhr
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Aktualisiert: vor 46 Minuten
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