DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Zürich
Rangierlokomotive erfasst SBB-Mitarbeiter (†56) – tot
Kantonspolizei Zürich
«Der Mann ist noch auf der Unfallstelle gestorben»
Bei einem Bahnunfall ist am Dienstagvormittag in Birmensdorf ein Mitarbeiter der SBB tödlich verletzt worden.
Publiziert: 16:26 Uhr
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Teilen
Kommentieren
News Schweiz
0:43
Schock in Oftringen AG
Post-Lieferwagen brennt lichterloh
0:58
Mythos um Sicherheit
Schützt steckender Schlüssel vor Einbrechern?
1:12
Ranking von US-Magazin
Schweiz als bestes Land der Welt gekürt
1:51
Reportage
Erstes Hitze-Wochenende
«Wir warten seit Wochen auf dieses Wetter»
1:23
18 Kilometer Stau vor Gotthard
Menschen stehen auf Autobahn
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen