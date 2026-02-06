Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich steigt saisonbedingt leicht an

Ende Januar haben sich im Kanton Zürich 26'878 Personen arbeitslos gemeldet - 1131 Personen mehr als im Vormonat. Der Anstieg ist saisonbedingt.

Die Arbeitslosenquote stieg von 2,9 auf 3 Prozent, wie die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich am Freitag mitteilte. Diese Entwicklung sei zum Jahresbeginn üblich. Ohne Berücksichtigung saisonaler Effekte stieg die Arbeitslosigkeit um 490 Personen und damit deutlich moderater. Schweizweit liegt die Quote bei 3,2 Prozent.

Den grössten Anstieg verzeichnete im Kanton Zürich das Gastgewerbe. Aber auch im Handel (+100) sowie bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (+88) nahm die Arbeitslosigkeit leicht zu.

Laut der Volkswirtschaftsdirektion stabilisierte sich die Geschäftslage im letzten Halbjahr auf einem leicht tieferen Niveau und seit Jahresbeginn sei wieder eine Aufwärtsbewegung zu beobachten.

Die Geschäftserwartungen lägen zwar noch unter dem Niveau vor der Coronapandemie. Doch für die kommenden Monate erwarten die Unternehmen in allen Branchen - mit Ausnahme des Grosshandels - ein geringes, aber positives Beschäftigungswachstum.

In den meisten Branchen überwiege der Anteil der Unternehmen, die einen Stellenaufbau planten, wird Hans Rupp, Chef des Amts für Arbeit, in der Medienmitteilung zitiert. Im Baugewerbe beispielsweise erreiche der Indikator für die Beschäftigungserwartung den höchsten Stand seit über zwei Jahren.