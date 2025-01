Kapo zum Unfall in Arth SZ «Ein Auto geriet nach der Kollision in Brand»

Am Sonntag, kurz vor 12.15 Uhr, kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Zug zwischen Goldau und Küssnacht auf dem Gemeindegebiet von Arth zu einer schweren Kollision mit drei Fahrzeugen, wobei ein Auto in Brand geriet.