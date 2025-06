Beim Vollbrand eines Stalls in Tuggen SZ in der Nacht auf Montag sind weder Personen noch Tiere verletzt worden. Zwischenzeitlich warnten die Behörden die Bevölkerung vor der starken Rauchentwicklung.

Starker Rauch aber keine Verletzten bei Stallbrand in Tuggen SZ

Starker Rauch aber keine Verletzten bei Stallbrand in Tuggen SZ

Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte nach 02.15 Uhr sei der Stall beim Müslihof in Tuggen bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung mit. Anwesenden Personen sei es gelungen, die Tiere aus dem Stall zu bringen.

Der Rettungsdienst untersuchte demnach acht Personen wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung - sie und weitere Personen blieben unverletzt. Die Feuerwehren löschten den Brand. Das Stallgebäude sei komplett zerstört worden, schrieb die Polizei. Die Ursache für den Brand werde ermittelt.

Kurz vor 03.00 Uhr hatte der Kanton Schwyz die Anwohnerinnen und Anwohner über den Warndienst Alertswiss dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Gut zwei Stunden später gaben die Behörden Entwarnung.