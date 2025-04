Luzerner Theater zeigt deutsche Erstaufführung von US-Autor Lopez

Das Luzerner Theater zeigt in der Saison 2025/26 die deutschsprachige Erstaufführung von «Resonanzen» von Matthew Lopez. Der US-Amerikaner ist einer der erfolgreichsten Stückeschreiber der letzten Jahre im englischsprachigen Raum.

Das Luzerner Theater an der Reuss. Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Luzerner Theater hat am Montag sein Programm der nächsten Saison vorgestellt. Dass es sich die Rechte für die deutschsprachige Erstaufführung von «Resonanzen» sichern konnte, bezeichnete es als «Coup».

«Resonanzen», im Original «Reverberation», wurde 2015 uraufgeführt und handelt von einem einsamen Mann und einer einsamen Frau in einem Mietshaus. Matthew treffe den Kern eines heutigen Lebensgefühls, schreibt das Luzerner Theater in seinem Programmheft.

Lopez feierte mit dem 2018 in London uraufgeführten Stück «The Inheritance» einen grossen Erfolg. Den Durchbruch hatte er mit «The Whipping Man» geschafft. Er wurde zudem für die Überarbeitung des Film-Klassikers «Some Like It Hot» ausgezeichnet.

Die neue Spielzeit des Luzerner Theaters steht unter dem Motto «Morgen ist die Frage».