Am Mittwochmorgen ist es in Altbüron zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Töfffahrer gekommen. Er erlitt beim Unfall lebensbedrohliche Verletzungen.

Heftiger Frontalcrash in Altbüron LU – Töfffahrer (18) lebensbedrohlich verletzt

Der junge Töfffahrer musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Foto: Luzerner Polizei

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochmorgen fuhr ein Autofahrer (24) auf der Roggliswilerstrasse von Altbüron LU in Richtung Roggliswil LU. Im Gebiet Widacher setzte der Autofahrer zu einem Überholmanöver an. Dabei kam es zu einer massiven Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Töfffahrer. Der 18-jährige Töfffahrer erlitt beim Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Der 24-jährige Autofahrer verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Die Roggliswilerstrasse war für ca. fünf Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde durch Angehörige der Feuerwehren Grossdietwil-Altbüron und Pfaffnau-Roggliswil örtlich umgeleitet.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 30'000 Franken.