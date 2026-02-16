In Luzern hat am Güdismontag mit der Wey-Tagwache der zweite Teil der Fasnacht gestartet. Rund 1500 Personen haben trotz teils starkem Regen an der Tagwache auf dem Kapellplatz teilgenommen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Wey-Tagwache verlief nach Angaben der Luzerner Polizei «ohne Zwischenfälle». Die eher geringe Zahl an Narrenfans, die der Tagwache beiwohnten, dürfte auf das garstige Wetter zurückzuführen sein. Letztes Jahr nahmen 5000 Narren an der Tagwache teil.

Der Güdismontag ist der Ehrentag der Wey-Zunft. Diese war 1925 von Gewerbetreibenden des Wey-Quartiers gegründet worden, um die damals von der altehrwürdigen Zunft zu Safran vernachlässigte Fasnacht neu zu beleben.

Am Nachmittag steht der zweite grosse Umzug auf dem Programm. Angekündigt sind über 40 Nummern.

Begonnen hatte die Luzerner Fasnacht am letzten Donnerstag mit dem Urknall und einem ersten grossen Umzug der Zunft zu Safran. Zu Ende geht die Luzerner Fasnacht in der Nacht auf Aschermittwoch mit dem Monstercorso.