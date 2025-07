Wo ist Andrea C.?

Darum gehts Bergsteiger Andrea C. seit 11. Juli 2025 in Walliser Alpen vermisst

Zuletzt gesehen in Seilbahn von Saas-Grund nach Hohsaas VS

168 cm gross, grau melierte Haare, trug grauen Pullover und rosa Rucksack

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, den 11. Juli 2025, um 9.30 Uhr, nahm Andrea C. (57) die Seilbahn von Saas-Grund nach Hohsaas VS. Der Vermisste ist ein Bergsteiger und war in der Region Lagginhorn respektive Weissmies unterwegs. Seitdem fehlt von ihm jede Spur, wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Andrea C. ist 168 Zentimeter gross, schlank und hat kurz geschnittene, grau melierte Haare. Du erkennst ihn zudem an seinen braunen Augen und dem Dreitagebart. Er trug einen grauen Pullover, einen rosa Rucksack sowie ein violettes Kletterseil. Andrea spricht Italienisch. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei unter 027 326 56 56 in Verbindung zu setzen.