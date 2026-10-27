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Wasserstand im Sommer auf Rekordtief
Die irre Verwandlung des Lac des Brenets

Drohnenaufnahmen vom 27. Juli zeigen einen fast ausgetrockneten Lac des Brenets im Kanton Neuenburg, nahe der Schweizer Grenze. Wie der See wohl heute aussieht?
Publiziert: vor 1 Minute
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