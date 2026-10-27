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Neuenburg
Lac des Brenets NE: Boote schwimmen wieder im Wasser
Wasserstand im Sommer auf Rekordtief
Die irre Verwandlung des Lac des Brenets
Drohnenaufnahmen vom 27. Juli zeigen einen fast ausgetrockneten Lac des Brenets im Kanton Neuenburg, nahe der Schweizer Grenze. Wie der See wohl heute aussieht?
Publiziert: vor 1 Minute
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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