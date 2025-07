Eine Kollision zweier Autos bei der Einfahrt zum Schweizerhalle-Tunnel auf der A2 bei Muttenz BL hat am Freitagmittag zwei Verletzte gefordert. Der Unfall geschah nach einem Spurwechsel des beteiligten Mercedes-Fahrers, wie die Kantonspolizei Baselland mitteilte.

Zwei Verletzte nach Auto-Kollision in Muttenz BL

Der Mercedes überschlug sich bei der Kollision und rutschte rund 40 Meter auf dem Dach. Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der 44-jährige Mercedes-Fahrer war auf dem zweiten Überholstreifen auf der A2 in Richtung Basel unterwegs, wie es am Samstag weiter hiess. Unmittelbar bei der Einfahrt in den Schweizerhalle-Tunnel vollzog er einen Spurwechsel auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah er den rechts neben ihm fahrenden Personenwagen.

In der Folge kollidierte der Mercedes-Fahrer seitlich mit dem weissen Nissan und überschlug sich dabei. Der Mercedes rutschte daraufhin rund 40 Meter auf dem Dach, bevor er zum Stillstand kam, wie die Polizei weiter mitteilte. Der weisse Nissan drehte sich bei der Kollision derweil einmal um die eigene Achse und kollidierte mit der rechtsseitigen Leitplanke.

Die beiden involvierten Personenwagen mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurden zudem der rechte und der mittlere Fahrstreifen im Tunnel gesperrt, was laut der Polizei zu einem langen Rückstau führte.