Umwelt Waldbesetzer fechten vor Bezirksgericht Dielsdorf Bussen an

Drei Frauen und ein Mann wehren sich am Freitag vor dem Dielsdorfer Bezirksgericht gegen einen Strafbefehl: Die Staatsanwaltschaft stellte ihnen Bussen in Höhe von 750 Franken zu, weil sie in einem Rümlanger Wald gegen den Bau einer Deponie demonstriert hatten.