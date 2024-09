Umwelt Basler Gewerbeverband vergibt erstmals Klimapreis an Unternehmen

Der Gewerbeverband Basel-Stadt hat am Donnerstag erstmals Klima-Awards an mehrere Unternehmen verliehen. Dabei wurden Firmen ausgezeichnet, die «herausragende Beiträge» zur Kreislaufwirtschaft und zum Netto-Null-Ziel leisten, wie der Verband am Freitag mitteilte.