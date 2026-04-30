Mann (†72) unter Arbeitskarren eingeklemmt und verstorben

Tragisches Unglück in St.Gallen: Ein 72-Jähriger stürzte am Mittwoch mit seinem landwirtschaftlichen Karren eine Böschung hinab. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 72-Jähriger stürzt in St.Gallen mit Arbeitskarren Böschung hinunter und stirbt

Mann wurde zwischen Karren und Wiese eingeklemmt, Reanimation erfolglos

Unfallmeldung ging am Mittwoch um 19 Uhr bei Polizei ein

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Mittwoch ist ein 72-jähriger Mann mit seinem landwirtschaftlichen Arbeitskarren eine Böschung hinuntergestürzt. Dabei hat er sich tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen.

Kurz nach 19 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung, dass ein Mann unter einem landwirtschaftlichen Gerät auf einer Wiese liege. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimation erlag der Mann seinen Verletzungen.

Die Abklärungen vor Ort ergaben, dass der Mann am Mittwochnachmittag mit seinem landwirtschaftlichen Karren rückwärts eine Böschung hinuntergefahren und dabei mutmasslich mit einem Baum kollidiert war. Darauf kippte das Fahrzeug. Der Mann fiel aus dem Fahrzeug und wurde in der Folge zwischen dem Fahrzeug und der Wiese eingeklemmt.