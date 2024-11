Verkehrsunfall Lastwagen bringt in Schaffhausen Hausdach zum Einsturz

Ein 63-Jähriger hat am Mittwoch mit seinem Lastwagen in Schaffhausen ein Hausdach gerammt und zum Einsturz gebracht. Verletzte gab es nicht, an LKW und Haus entstand aber ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.