22.06.2024, 14:10 Uhr

Paar und ältere Frau sind die Vermissten

Die Einsatzkräfte haben am Samstagmorgen um 6 Uhr eine Frau aus einem Schuttkegel im Misox GR gerettet. Drei weitere Personen, ein Paar und eine ältere Frau, werden noch vermisst. «Diese Personen befanden sich möglicherweise zum Zeitpunkt des Gewitters in ihren Häusern und wurden durch die Fluten mitgerissen», teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

Ein Schuttkegel zerstörte drei Häuser in Sorte, einem Ortsteil der Gemeinde Lostallo GR im Bündner Südtal Misox. Der Kegel begrub vier Personen, wovon eine gerettet wurde, sagte der Kommandant der Bündner Kantonspolizei, William Kloter, am Samstagmorgen an einer Medienkonferenz in Roveredo GR. Die gerettete Frau sei in ein Spital in Lugano TI gebracht worden.

Schuttkegel zerstörte drei Häuser in Sorte.

Der Erdrutsch habe sich am Freitagabend nach anhaltenden Regenfällen und heftigen Gewittern ereignet, die zu starken Überschwemmungen führten. Insgesamt seien aus dem Tal 230 Personen evakuiert worden. Sie seien in einer Halle in Lostallo untergebracht worden.

Geborgene Person rief selbstständig die Polizei

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, rief die lebendig geborgene Person die Einsatzkräfte selbstständig an. «Wir haben die Frau gefunden, weil sie es geschafft hat, mit uns Kontakt aufzunehmen», so Einsatzleiter William Kloter zu «20 Minuten». Die Person habe den Einsatzkräften erzählt, dass sie den Himmel sehen könne und Hunde bellen höre. Dadurch gelang es den Rettungskräften, ihren Standort herauszufinden.