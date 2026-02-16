Polizei ermittelt jugendliche Schulhaus-Brandstifter

Die Polizei hat nach einer Brandstiftung in einem Oberstufenschulhaus in Flawil SG fünf Jugendliche ermittelt. Sie werden verdächtigt, im Schulhaus eine Flüssigkeit ausgeschüttet und angezündet zu haben. Zudem hätten sie einen Stuhl mit Farbe beschmiert.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei den ermittelten Verdächtigen handelt es sich um Jugendliche, die alle eine Schule in Flawil besuchen, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Montagmorgen mit. Die Schüler hätten sich an einem Wochenende im Januar durch ein von ihnen zuvor geöffnetes Fenster Zugang zum Schulhaus verschafft.

Es blieb bei Sachschaden, hiess es in einer damaligen Medienmitteilung. Das Feuer habe sich nicht ausgeweitet. Die fünf Schüler werden bei der Jugendstaatsanwaltschaft angezeigt.