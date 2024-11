Feuer in Altstätten SG Einfamilien-Anbau abgebrannt

In der Nacht auf Samstag ist im Ruppendörfli in der Gemeinde Altstätten SG der Anbau eines Einfamilienhauses in Vollbrand geraten. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus selbständig verlassen. Zwei Personen mussten zur Kontrolle ins Spital.