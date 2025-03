Hirslanden-Gruppe schliesst Klinik in Heiden AR

Die Hirslanden-Gruppe stellt den Betrieb der Klinik Am Rosenberg in Heiden AR ein. Sie wolle sich auf den Standort Stephanshorn in St. Gallen konzentrieren, teilte sie am Donnerstag mit.

Die Hirslanden-Gruppe schliesst die Klinik Am Rosenberg in Heiden AR auf Ende September 2025.

Der Klinik in Heiden werde bis Ende September 2025 geschlossen, heisst es in der Mitteilung der Hirslanden-Gruppe. Ein Weiterbetrieb sei «unter den heutigen Rahmenbedingungen nicht nachhaltig».

In St. Gallen habe die Gruppe in den letzten Jahren umfangreiche Mittel investiert. In Heiden «lassen sich Investitionen aufgrund der dezentralen Lage und fehlender ambulanter Anschlussstrukturen nicht rechtfertigen.»

Nach eigenen Angaben betreute das Spital jährlich über 2800 Patientinnen und Patienten. Rund 140 Personen sind in der Klinik Am Rosenberg angestellt. Für sie soll es nach Möglichkeit eine Anschlusslösung in St. Gallen geben. Die Hirslanden-Gruppe bietet aber auch einen Sozialplan an für die Personen, die keine neue Stelle erhalten.

Wie das Klinikgebäude weitergenutzt werden soll, bespricht die Hirslanden-Gruppe mit der Gemeinde. Im Vordergrund stehen dabei gesundheitsnahe Nutzungen.

Die Klinik Am Rosenberg ist auf orthopädische Chirurgie spezialisiert und betreibt zudem ein Zentrum für Neurochirurgie, ein Wirbelsäulenzentrum, ein Zentrum für Handchirurgie