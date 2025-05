Prozess Staatsanwalt fordert Freiheitsstrafe in Betrugsprozess in Trogen

In einem Betrugsprozess hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch am Kantonsgericht in Trogen unter anderem eine Freiheitsstrafe von über vier Jahren für die Beschuldigte gefordert. Diese soll Stiftungsgelder von über 300'000 Franken teilweise zweckwidrig verwendet haben.

Publiziert: vor 33 Minuten