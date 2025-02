Kriminalität Mann sticht in Geschäft an Lagerstrasse Kunden nieder

Ein 28-jähriger Mann hat am Samstag in einem Geschäft an der Zürcher Lagerstrasse einen Kunden niedergestochen. Dieser wurde schwer verletzt in ein Spital gebracht. Der mutmassliche Täter wurde gefasst.

Publiziert: vor 55 Minuten | Aktualisiert: vor 27 Minuten