Bahnverkehr Bern-Worblaufen wird wieder aufgenommen

Nach zahlreichen Betriebsstörungen zwischen Bern und Worblaufen soll der Betrieb am Montagmorgen wieder aufgenommen werden. Dies teilte der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) am Sonntagabend mit.

Soll am Montag wieder aufgenommen werden: der RBS-Bahnverkehr zwischen Bern und Worblaufen. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der vergangenen Woche waren mehrere Betriebsstörungen auf der stark befahrenen Strecke aufgetreten. Der RBS führte sie auf Nachtarbeiten zurück, die am vergangenen Wochenende am Stellwerk des RBS in Bern durchgeführt wurden.

Der Bahnersatzbetrieb sei auch über das Wochenende gut verlaufen, schrieb der RBS am Sonntag. Über das ganze Wochenende seien auf beiden Gleisen zahlreiche Testfahrten durchgeführt worden. «Es hat sich gezeigt, dass der Bahnbetrieb bei diesen Testfahrten funktioniert hat und keine unerwarteten Störungen aufgetreten sind», hiess es.

Deshalb dürfte der Bahnbetrieb am Montagmorgen zwischen Bern und Worblaufen wieder aufgenommen werden können - unter Berücksichtigung der bereits kommunizierten Fahrplanänderungen. Die Strecke zwischen Bern und Worblaufen ist eine der meistbefahrenen im Schweizer Eisenbahnnetz. Alle 90 Sekunden fährt ein Zug.