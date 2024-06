Musik B-Sides-Festival in Kriens LU hinterlässt Defizit in Vereinskasse

Das B-Sides-Festival auf dem Sonnenberg in Kriens LU hat nach der diesjährigen Austragung ein Defizit in der Vereinskasse hinterlassen. Grund dafür sei ein starker Besucherrückgang von 25 Prozent, teilte der Veranstalter am Freitag mit.