Unfall in Ergerkingen SO Zwei Verletzte bei Kollision auf A2

Bei der Kollision eines Autos und einem Sattelmotorfahrzeug sind am Mittwochmorgen auf der Autobahn A2 in Egerkingen SO die zwei Insassen des Autos verletzt worden. Der Rettungsdienst transportierte die Verletzten ins Spital.

Publiziert: vor 46 Minuten