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Unfallstelle im Video: Verkohlte Bäume in Wohlen AG
Video zeigt die Unfallstelle
Verkohlte Bäume beim Wald in Wohlen AG
In Wohlen AG kommt es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto kommt von der Strasse ab und geht am Waldrand in Flammen auf.
Publiziert: 12:35 Uhr
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