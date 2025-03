Kantonsspital Baden schreibt erstmals rote Zahlen

Das Kantonsspital Baden AG zog im Februar aus dem Altbau aus (im Bild). Der 600 Millionen Franken teure Neubau sorgte für die ersten roten Zahlen des Spitals. (Archivbild) Foto: WALTER BIERI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mit 22'922 stationär behandelten Patienten und Patientinnen wurde ein Rekordwert verzeichnet, wie das Kantonsspital Baden am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz betrug rund 5000 Millionen Franken, 30 Millionen mehr als im Vorjahr.

Das negative Ergebnis war bereits budgetiert: Das Kantonsspital Baden zog im Februar in einen 600 Millionen Franken teuren Neubau um. Dieser Schritt sei ein «gewaltiger Kraftakt» gewesen, hiess es in der Mitteilung vom Donnerstag. In den nächsten Jahren soll das Spital schrittweise zurück in die Gewinnzone finden.

Das KSB beschäftigt nach eigenen Angaben 3674 Mitarbeitende. Mit Blick auf die bevorstehende Inbetriebnahme des Neubaus wurden im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 100 Stellen neu geschaffen und besetzt.