Kantonsspital Baden meldet erneut Rekordwert

Das Kantonsspital Baden (KSB) im Kanton Aargau hat im vergangenen Jahr so viele Patientinnen und Patienten wie nie zuvor stationär behandelt. Bereits 2024 hatte das kantonseigene KSB einen Rekord vermeldet. Über die Finanzzahlen informiert das KSB im März.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Zahl der stationär behandelten Patienten stieg 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf 23'913 Personen, wie das KSB am Dienstag mitteilte. Die Zahl der ambulanten Konsultationen nahm um 5,6 Prozent auf 385'212 Personen zu.

Die Auslastung der 374 betriebenen Betten habe im Jahresdurchschnitt 87,2 Prozent betragen, hielt das KSB fest. Es seien insgesamt 119'063 Pflegetage geleistet worden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der stationären Patienten sei auf 4,98 Tage gesunken.

Im Notfall wurden 89’915 Patientinnen und Patienten behandelt, davon 77’090 ambulant. Im KSB erblickten insgesamt 1937 Babys das Licht der Welt – 14 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die KSB AG, die sich im Besitz des Kantons Aargau befindet, beschäftigt insgesamt über 3600 Mitarbeitende.