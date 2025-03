In Rueun GR ist am Mittwochmorgen ein Motorradfahrer bei einem Sturz schwer verletzt worden. Er wurde mit der Rega ins Kantonsspital Chur geflogen.

Motorradfahrer bei Sturz in Rueun GR schwer verletzt

Der 46-jährige Motorradfahrer wurde beim Unfall in Rueun GR schwer verletzt. Foto: Kantonspolizei Graubünden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 49-Jährige fuhr mit seinem Motorrad gegen 6 Uhr über in Richtung Ilanz, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte. Dabei stürzte er in einer Rechtskurve kurz vor Dorfeingang Rueun, rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit einer linksseitigen Stützmauer, wie es weiter hiess.

Bis zum Eintreffen der Rettung Surselva sei der verletzte Mann durch Drittpersonen notfallmässig betreut worden. Die Kantonspolizei Graubünden kläre die Unfallursache ab.