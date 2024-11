Unfall in Grüsch GR Töfffahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Ein 55-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Selbstunfall in Grüsch GR schwere Verletzungen zugezogen. Er kam in einer Kurve von der Strasse ab und stürzte rund dreissig Meter einen Abhang in einen Wald hinunter.