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«Gibt genug faule Leute»
Sollte der Schulsport abgeschafft werden?

Die Schweiz plant, das Schulsport-Obligatorium abzuschaffen. Blick fragt bei den Jungen nach.
Publiziert: vor 8 Minuten
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