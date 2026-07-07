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Umfrage: Sollte der Schulsport abgeschafft werden?
«Gibt genug faule Leute»
Sollte der Schulsport abgeschafft werden?
Die Schweiz plant, das Schulsport-Obligatorium abzuschaffen. Blick fragt bei den Jungen nach.
Publiziert: vor 8 Minuten
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