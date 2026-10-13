Verena Wegelin ist tot. Gestorben nach schwerer Krankheit. Einige Wochen nach der Beerdigung sitzt ihr Schwiegersohn im Büro des Willensvollstreckers, auf dem Tisch das Testament: «Nils Beeler bekommt von mir 200’000 Franken in bar, er ist mein Beistand und jahrelanger Betreuer von mir», steht da. Nur: Nils Beeler war nie der Beistand der Verstorbenen. Er war ihr Steuerexperte, ihr zur Seite gestellt von der Pro Senectute ihres Wohnkantons.

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Den Schwiegersohn überraschte das testamentarische Vermächtnis nicht. Vielmehr bestätigte es, was er schon lange befürchtet hatte: «Nils Beeler will ans Erbe meiner Schwiegermutter.» Und dieses Erbe ist keineswegs gering.

Sie war einsam, suchte sozialen Kontakt

Verena Wegelin führte gemeinsam mit ihrem Mann ein Warengeschäft in der Nähe von Zürich. Über die Jahre bauten sie sich ein Vermögen in Millionenhöhe auf und besassen zwei Liegenschaften: ein Wohn- und ein Ferienhaus. Nach dem Tod ihres Mannes lebte Verena Wegelin allein. Tochter, Schwiegersohn und Enkelin wohnten gleich nebenan. Fast jeden Tag hätten sie sich gesehen, erinnert sich der Schwiegersohn im Gespräch mit dem «Beobachter».

Doch auch diese familiäre Nähe konnte nicht ersetzen, was Wegelin offenbar fehlte: sozialer Kontakt. Austausch. Sie sei nur noch selten aus dem Haus gekommen, sie schaute Fernsehen oder las, erinnert sich Bruno Weber, der Schwiegersohn. Seine Frau, Wegelins einziges Kind, möchte in diesem Text nicht vorkommen. Alle Namen der betroffenen Personen sind zu ihrem Schutz anonymisiert.

In diese Einsamkeit trat im Jahr 2017 Nils Beeler. Nachdem Verena Wegelins Mann gestorben war, bat die damals 86-Jährige die Pro Senectute ihres Wohnkantons um Hilfe bei den Steuern. Beeler engagierte sich zu jener Zeit ehrenamtlich als Steuerberater für die Organisation.

Etwa ein Jahr später habe Wegelin ihm gegenüber den Wunsch geäussert, sie künftig privat zu unterstützen. So erklärt Nils Beeler sein Engagement gegenüber dem «Beobachter». Er habe diesem Wunsch entsprochen und sich fortan als Privatperson um ihre Steuern und Liegenschaften gekümmert. Bezahlt direkt von Wegelin, so Beeler: «Ich habe Ja dazu gesagt, ohne zu wissen, dass dies nicht erlaubt gewesen wäre.»

Tatsächlich sind die Richtlinien der Pro Senectute eigentlich klar: «Wir tolerieren es nicht, dass Mitarbeitende mit bestehenden oder ehemaligen Kunden ein privates Arbeitsverhältnis eingehen», sagt der Geschäftsleiter der Pro-Senectute-Organisation, für die Beeler tätig war. Neue Mitarbeitende müssten unterzeichnen, dass sie das Verbot einer privaten Weiterarbeit kennen. Beeler erinnert sich nicht daran, ein solches Dokument unterschrieben zu haben.

Von Nils Beelers privater Tätigkeit hatte die betroffene Pro-Senectute-Stelle nach eigenen Angaben bis Ende 2025 keine Kenntnis. Der Schwiegersohn Bruno Weber sieht das anders: Bei einem Telefonat mit einer regionalen Leiterin sei ihm 2018 erklärt worden, dass Beeler weiterhin kleinere Besorgungen für Verena Wegelin erledige. Verifizieren lassen sich diese Aussagen nicht.

«Liebste Grüsse» aus den Ferien

Überwachen lässt sich ein allfälliges privates Engagement kaum: «Wie überall in der Arbeitswelt ist es nicht möglich und auch nicht zulässig, zu kontrollieren, was Mitarbeitende oder freiwillig Mitarbeitende privat tun», sagt der betroffene Pro-Senectute-Geschäftsleiter zum «Beobachter». Man weise Mitarbeitende und Kunden in Dokumenten und in Schulungen auf das Verbot hin und ziehe personalrechtliche Konsequenzen, wenn sich jemand nicht daran halte. Zudem sei man dankbar, wenn sich Angehörige melden, falls sie Unstimmigkeiten vermuten.

Der Familie war der Kontakt zwischen Nils Beeler und Verena Wegelin suspekt. «Er schrieb ihr Postkarten aus den Ferien, sprach sie darin mit ‹Liebste Verena› an. Er brachte bei seinen Besuchen Blumen mit», erzählt Bruno Weber. «Wir wurden den Eindruck nicht los, dass er sich einschleimen wollte.» Als ihr Steuerberater habe Beeler gewusst, wie vermögend seine Schwiegermutter war.

Nils Beeler weist diese Darstellung zurück: «Mit diesen kleinen Gesten konnte ich Verena Wegelin jeweils eine grosse Freude bereiten», sagt er zum «Beobachter». «Sie bedankte sich jeweils mit einer handgeschriebenen Karte.» Während seiner Besuche, die ein-, zweimal im Monat stattfanden, habe ihm Verena Wegelin persönliche Familienangelegenheiten anvertraut. Sie hätten über das Leben, Beziehungen und den Tod gesprochen. «Es trifft mich zutiefst, dass hinter meiner Hilfsbereitschaft und Freundschaft zu Frau Wegelin eine so verwerfliche Absicht angenommen wird», sagt Beeler zu den Vorwürfen. «Es schmerzt, wenn man mir eine so negative Charaktereigenschaft unterstellt.»

Vier Tabletten Morphin

Verena Wegelin hatte bereits 2021 ein Testament verfasst, das Beeler mit 30’000 Franken begünstigte. Auch von diesem Testament erfuhr Wegelins Familie erst nach ihrem Tod beim Termin mit dem Willensvollstrecker. Das zweite Testament, das Wegelin sechs Monate vor ihrem Tod verfasste, begünstigte Beeler dann mit 200’000 Franken. Es ist jenes Dokument, in dem dieser als Beistand erwähnt wird – was er ja nie gewesen ist. Ab 2018 gab es zwischen ihm und Verena Wegelin lediglich einen Vorsorgeauftrag.

Was ihre Familie stutzig macht: Als Verena Wegelin letztmals ihren angeblich letzten Willen verfasste, war sie bereits schwer krank, hatte mehrere Spitalaufenthalte hinter sich, in ihr wucherte ein Tumor. Gegen die Schmerzen erhielt sie Morphin. Am Tag, an dem sie Beeler das neue Testament in einem Couvert überreichte, waren es vier Tabletten. Die erste schluckt sie um 7.20 Uhr, die letzte um 19.15 Uhr. So steht es im Kalender ihrer 24-Stunden-Pflegerin. Wegelin steckte das Testament in einen Umschlag, klebte ihn zu und schrieb darauf: «Mein Testament darf erst nach meinem Tod geöffnet werden.»

Beeler bestreitet, vom Inhalt der beiden Testamente gewusst zu haben. Auf die Frage, warum er die beiden Dokumente bis zum Tod von Frau Wegelin bei sich zu Hause aufbewahrt habe, meint er: «Weil es ihr Wille war.»

Weber vermutet, dass seine Schwiegermutter zu jener Zeit wegen der starken Medikamente nicht mehr gewusst habe, was sie tat. Zudem habe sie unter Beelers Einfluss gestanden. Es habe Tage gegeben, sagt er, da sei seine Schwiegermutter verwirrt gewesen. «An anderen war sie klar bei Verstand.»

Nur: Wie es ihr an dem Tag ging, als sie ihren angeblich letzten Willen unterschrieb, weiss niemand.

Ist das Erbschleicherei?

Das Bundesgericht stellte 2006 fest: Als Erbschleicher gilt, wer auf unredliche oder unmoralische Weise zu einer Erbschaft zu gelangen versucht. Dem ist strafrechtlich allerdings nur schwer beizukommen. Einen eigentlichen Straftatbestand «Erbschleicherei» gibt es nicht. Infrage kommen je nach Fall Vermögensdelikte, Urkundenfälschung, Erpressung, Betrug, Freiheitsberaubung und weitere. Juristen sprechen gerne von einem «stinkenden Fall»: moralisch anrüchig, rechtlich schwer zu beweisen.

Daniel Abt, Rechtsanwalt in Basel und Experte in derlei Fällen, bezeichnet sich als jemanden, der im Gegensatz zu seinen Kollegen strenger mit mutmasslichen Erbschleichern ins Gericht geht. Um einen Sachverhalt zu beurteilen, zieht er jeweils eine Checkliste bei: «Ist die Erblasserin betagt? Ist sie sozial isoliert? Steht das Testament im Widerspruch zur Nachlassplanung? Ist das Testament eine Last-Minute-Verfügung? Ist die verdächtigte Person eine Vertrauensperson? Ist die Zuwendung von bedeutender Höhe?» Nachdem ihm der Beobachter sämtliche verfügbaren Unterlagen und Fakten im Fall von Verena Wegelin vorgelegt hat, meint er gegenüber dem Beobachter: «All diese aufgezählten Punkte sind meiner Meinung nach erfüllt.»

Aber es gebe auch einige Punkte, die in diesem Fall gegen Erbschleicherei sprächen, sagt Abt. So enthalte das Testament keine Exklusivbegünstigung. «Denn die Verstorbene begünstigt sowohl ihre Tochter als auch ihr Patenkind mit einer beträchtlichen Summe», so Abt. Und es sei unklar, ob der Steuerberater Beeler in die Testamentsänderung involviert gewesen sei. Ausserdem erhalte die Tochter ihren Pflichtteil.

Und so zieht Daniel Abt am Ende folgendes Fazit: Der Fall «stinke» zwar ein bisschen – «man kann ihn aber auch durchaus entspannt sehen».

Dazu passt, dass all die offenen Fragen im Erbstreit Wegelin letztlich gar nicht so sehr ins Gewicht fielen. Denn die Erblasserin hinterliess neben den beiden umstrittenen Testamenten, so stellte sich heraus, auch einen Erbvertrag. Gemäss diesem sollte ihre Tochter das ganze Vermögen erben.

Beeler hätte den Erbvertrag anfechten können, was er nicht tat. Die Gegenpartei schlug ihm einen Deal vor: Er solle auf das Erbe verzichten und dafür eine Entschädigung von 5000 Franken erhalten. Auf Rat seines Anwalts willigte Nils Beeler ein. Ein anderes Erbe, das dem ehemaligen Steuerberater im Fall Wegelin geblieben ist: Für die Pro Senectute in seinem Wohnkanton darf er nicht mehr arbeiten. Die Organisation hat ihm wegen seines privaten Engagements inzwischen gekündigt.