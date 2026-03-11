DE
Postauto-Chef Stefan Regli über das Drama von Kerzers FR
Postauto-Chef Stefan Regli
«Chauffeur gilt als vermisst»
Postauto-Chef Stefan Regli spricht über das Drama von Kerzers FR und den Bus-Fahrer, der aktuell als vermisst gilt.
Publiziert: 20:08 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Alles zum Postautobrand in Kerzers FR
0:53
Postauto-Chef Stefan Regli
«Chauffeur gilt als vermisst»
1:10
Frage an Polizei
Warum konnten die Opfer nicht aus dem Bus aussteigen?
4:07
Cousin von Arbi war im Bus
«Alles passierte innerhalb von fünf bis sechs Sekunden»
0:53
Generalstaatsanwalt Bourquin
«Person war randständig und gestört»
2:14
Augenzeuge Osman Ismaili (67)
«Ich bin sofort ohne Schuhe rausgerannt»
0:31
Nach tödlichem Brand
Gedenkstätte wird neben der Unfallstelle errichtet
