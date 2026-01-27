DE
FR
Abonnieren

«Es ist Horror»
Bild am Flughafen Zürich schockiert Influencerin

Die deutsche Influencerin Farina Opoku postet Aufnahmen von einem bizarren Bild am Flughafen Zürich. Es zeigt nämlich Kinder, die erbrechen.
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen