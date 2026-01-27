DE
Bild am Flughafen Zürich schockiert Influencerin Farina Opoku
«Es ist Horror»
Bild am Flughafen Zürich schockiert Influencerin
Die deutsche Influencerin Farina Opoku postet Aufnahmen von einem bizarren Bild am Flughafen Zürich. Es zeigt nämlich Kinder, die erbrechen.
Publiziert: vor 18 Minuten
