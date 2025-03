Der Fall erschütterte im Herbst 2021 die Schweiz: Eine Partyfahrt von fünf Jugendlichen mit Lachgas endete in einem schlimmen Unfall. Einer der Insassen: tot. Jetzt steht Jay F., der Lenker des Unfall-Autos, vor Gericht.

1/14 Kurz nach Mitternacht ist es am Samstag, dem 13. November 2021, auf der A2 bei Arisdorf BL zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: POLIZEI BASEL-LANDSCHAFT

Darum gehts Lachgas-Unfall: Fahrer vor Gericht wegen vorsätzlicher Tötung

Fahrer entsorgte laut Anklage Gasflasche und rauchte nach Crash eine Zigarette

Ein junger Mann starb beim Unfall

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Mit Lachgas und lauter Musik machten sich fünf Freunde auf den Weg zu einer Party – einer der Mitfahrer stirbt. Jetzt muss sich der Fahrer vor Gericht verantworten. Jay F.* (heute 21 Jahre alt) fuhr im November 2021 mit vier Kollegen über die Autobahn von Basel nach Bern. Gemeinsam konsumierten sie gemäss der Staatsanwaltschaft aus Ballons Lachgas – bis Jay F. das Bewusstsein verlor und verunfallte. Blick machte die Anklageschrift im Januar 2025 publik.

Ab Mittwoch steht der beschuldigte Aargauer vor dem Strafgericht in Muttenz BL. Der Prozess ist auf zwei Tage anberaumt. Der junge Mann muss sich unter anderem wegen vorsätzlicher Tötung, mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung und mehrfacher teilweise schwerer Körperverletzung erstinstanzlich verantworten. Das Urteil folgt voraussichtlich nächste Woche, am 27. März.

Fragwürdiges Fahrverhalten

Laut der Anklage soll Jay F. mindestens vier Ballons inhaliert haben, die er während der Fahrt unter anderem auch selbst abgefüllt habe. Hierbei soll er sich die Flasche zwischen die Beine geklemmt haben. Wie leichtsinnig sich der junge Mann verhalten habe, zeigt sich anhand der beschriebenen Fahrweise durch die Staatsanwaltschaft: So habe Jay F. auf der Fahrt auf der Autobahn gleich zwei Fahrstreifen gleichzeitig besetzt, habe von rechts überholt und sei Slalom gefahren.

Obwohl Jay F. bereits vor dem Unfall mindestens einmal die Kontrolle über sein Auto verloren habe, liess er sich wohl nicht beirren: Er konsumierte laut Anklage weiter Lachgas – bis er kurzzeitig das Bewusstsein verlor, wieder zu sich kam und mit hoher Geschwindigkeit crashte. Laut der Staatsanwaltschaft prallte Jay F. mit einer Geschwindigkeit zwischen 94 und 106 km/h mit seinem schwarzen Mercedes-AMG GT 63 S in eine Stütz-Betonmauer am Nordportal des Arisdorf-Tunnels.

Zigarette neben Wrack angezündet

Gemäss der Staatsanwaltschaft konnten sich zwei seiner Kollegen nicht selbst aus dem Auto befreien. Jay F. soll sie in Gefahr gebracht haben: Statt sich um sie zu kümmern, soll Jay F. gemäss Anklage gleich nach dem Crash zur Gasflasche gegriffen und diese in ein Gebüsch neben der Autobahn geworfen haben. Dann habe er sich eine Zigarette angezündet, obwohl die Unfallstelle voller Treibstoff und Öl verunreinigt gewesen sei.

Sein Freund – Fussballspieler Volkan T.* (†18) – hatte auf dem Rücksitz keine Chance: Laut Anklage war das Todesopfer lediglich im Beckenbereich angegurtet. Durch den Crash wurde die Lendenwirbelsäule samt Rückenmark durchtrennt, was zu seinem sofortigen Tod führte. Auch der Fahrer und seine restlichen Kollegen – damals im Alter zwischen 16 und 18 Jahren – trugen teilweise schwere Verletzungen davon.

Die Lachgas-Folgen

Durch den Crash rückte Lachgas als Partydroge verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Das Basler Gesundheitsdepartement (GD) ergriff sofortige Massnahmen und ging gegen den Verkauf von Lachgas zur Inhalation vor. Mehrere Lokale widersetzten sich, es folgten zahlreiche Razzien und Bussen. Eine Basler Bar wehrte sich bis vor Bundesgericht – und blitzte ab!

Auf Blick-Anfrage heisst es beim Basler GD, dass die Lage weiterhin beobachtet wird. Aktuell gibt es laut Anne Tschudin, Leiterin Kommunikation, keine Hinweise auf Lachgasverkäufe in Basler Bars und Clubs. Doch: «Dass es einen Schwarzmarkt gibt, können wir nicht ausschliessen. Es ist auch möglich, dass die Lachgasverkäufe wieder ansteigen.»

Jay F. wird vor Gericht vom renommierten Zürcher Strafverteidiger David Gibor vertreten. Am Dienstag wollte er sich «aus Zeitgründen» nicht zu der bevorstehenden Verhandlung äussern. Im Januar sagte Gibor über seinen Mandanten: «Die Erinnerungen an den Unfall und vor allem an seinen verstorbenen Freund belasten ihn unverändert schwer.» Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

* Name geändert