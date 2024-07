Das hilft wirklich gegen Sonnenbrand – und das nicht

1/10 Autsch, wer zu lange ungeschützt in der Sonne ist, riskiert einen Sonnenbrand.

Johannes Hillig Redaktor News

Plötzlich spannt die Haut, brennt und wird rot. Sonnenbrand! Aber was passiert da eigentlich auf unserer Haut? Und was kannst du tun, damit sich die Haut wieder schnell erholt? Die wichtigsten Fragen und Antworten auf einen Blick.

1 Was passiert bei einem Sonnenbrand genau?

Wie der Name schon verrät: Die Sonne hat sich auf die Haut gebrannt. «Durch die übermässige Einstrahlung von UV-Licht kommt es zu Schäden an der Erbsubstanz der Hautzellen. Diese werden repariert und dabei entsteht eine Entzündungsreaktion, ausgelöst durch die geschädigten hornbildenden Zellen der Haut», sagt Reinhard Dummer, Klinikdirektor i. V. der Dermatologischen Klinik des Universitätsspitals Zürich und Leiter des Hautkrebszentrums, zu Blick.

2 Was sollte man als Erstes tun, wenn man einen Sonnenbrand bemerkt?

Dummer empfiehlt: «Weg vom Tageslicht, am besten in einen dunklen geschlossenen Raum, kühlende Massnahmen wie zum Beispiel kalte Wickel.»

3 Welche Hausmittel helfen tatsächlich bei Sonnenbrand?

Wer bei einem Sonnenbrand im Internet sucht, bekommt eine Vielzahl an Ideen, was auf die Schnelle helfen soll. Einige Vorschläge lauten Quark, Aloe vera oder Kokosöl auf die verbrannte Stelle zu schmieren. Dermatologe Dummer schwört auf ein Hausmittel: «Schwarztee im Kühlschrank abkühlen und dann mit Tüchern auflegen, alle 10 Minuten wechseln.» Dazu eventuell ein entzündungshemmendes Schmerzmittel nehmen.

4 Welche Hausmittel sollte man unbedingt vermeiden?

Am besten verzichtet man auf pflanzliche Stoffe, wie zum Beispiel Kamille. Denn das kann laut Dummer zu Allergien führen.

5 Wenn sich die Haut anfängt zu schälen, darf man die Haut abziehen?

Es ist zwar verführerisch, die tote Haut zu entfernen, doch der Dermatologe rät davon ab. Dummer zu Blick: «Würde ich nicht empfehlen, stattdessen eine Creme oder eine Lotion auftragen.»

Werbung

5 wichtige Tipps: Diese Fehler macht jeder beim Sonnencreme auftragen ( 01:31 )

6 Wann sollte man mit einem Sonnenbrand zum Arzt?

Wenn sich auf der roten Haut, plötzlich Blasen bilden, dann sollten Betroffene umgehend zum Arzt. Die Reaktion spricht dafür, dass die Haut massiv geschädigt wurde und nicht nur die erste Schicht, die Epidermis.

7 Wie lange kann ich in der Sonne bleiben – ohne Sonnenbrand zu bekommen?

Pauschal lässt sich das schwer sagen. Es gibt verschiedene Hauttypen. Besonders helle Typen, zum Beispiel Personen mit roten oder blonden Haaren, können ohne Sonnencreme, nur kurze Zeit in der Sonne bleiben. Dunkle Typen dürfen etwas länger brutzeln. Der natürliche Sonnenschutz liegt zwischen 5 Minuten und 30 Minuten.

Gesundheitsmythos: Wird man auch im Schatten braun? ( 00:46 )

8 Wie lange kann ich in der Sonne bleiben – mit Sonnencreme?

Wer sich mit Sonnencreme schützt, muss auf den Lichtschutzfaktor achten. Auf den Cremes findet sich das Kürzel LSF. Daneben befindet sich eine Zahl. Zum Beispiel LSF 50. Das bedeutet, dass diese Sonnencreme, die Sonnenschutz-Zeit 50 Mal verlängert. Wer eine Eigenschutz-Zeit von 10 Minuten hat, also ohne Sonnencreme in der Sonne bleiben kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, kann mit einer Sonnencreme, mit LSF 50, theoretisch 500 Minuten in der Sonne bleiben. Das ist aber keine Garantie, dass man den ganzen Tag in der Sonne liegen kann. Selbst, wer sich mit LSF-50 eincremt, sollte aufpassen. Und: Sobald man im Wasser war, muss erneut die Haut eingecremt werden.