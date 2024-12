Wetter Schneefall sorgt im Kanton Bern für Verkehrsbehinderungen

Der Schnee hat am Montagmorgen im Kanton Bern für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Bis am Mittag kam es zu rund 70 Verkehrsunfällen. Meist blieb es bei kleineren Sachschäden. In der Stadt Bern kam es wegen Schnee und Glätte vorübergehend zu Einschränkungen im Busverkehr.