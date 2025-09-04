Wasserkraftwerk Mühleberg wird für 120 Millionen Franken saniert

Die BKW will eines ihrer wichtigsten Wasserkraftwerke für die nächsten 80 Jahre fit machen.
Foto: Daniel Hager
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich 2028, wie die BKW am Donnerstag mitteilte. Die gestaffelte Inbetriebnahme erfolgt zwischen 2030 und 2033.
Heute produziert das Werk an der Aare Strom für rund 35'000 Haushalte in der Region Bern. Künftig sollen weitere rund 1350 Vierpersonenhaushalte versorgt werden können. Das Werk in Mühleberg ist eines der beiden grössten Wasserkraftwerke der BKW.