Unfallverhütung Videoüberwachung zur Unfallbeobachtung im Hallenbad Neufeld in Bern

Das rege genutzte Hallenbad Neufeld in Bern erhält eine Videoüberwachung. Mit der Hilfe von KI sollen über die Bilder mögliche Badeunfälle frühzeitig entdeckt werden. Die Kameras werden in den nächsten Wochen installiert, wie die Stadt Bern am Mittwoch mitteilte.