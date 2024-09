Strassenraum Berner Gemeinderat beantragt Kredit für Sanierung Seftigenstrasse

Die Stadt Bern will sich mit 410’000 Franken an der Neugestaltung der Seftigenstrasse zwischen Bern und Wabern beteiligen. Der Gemeinderat hat dem Stadtrat den entsprechenden Kredit beantragt, wie er am Donnerstag mitteilte.