Berner Polizei schnappt Bijouterie-Räuber mithilfe Drittperson

Die Berner Kantonspolizei hat am Dienstagnachmittag mit der Unterstützung einer Drittperson einen Bijouterie-Räuber verhaften können. Dieser hatte zuvor mehrere Schmuckstücke aus einer Bijouterie in der Stadt Bern gestohlen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 34-jähriger Mann entwendete Schmuck hinter der Theke einer Bijouterie an der Neuengass-Passage. Beim Versuch, ihn an der Flucht zu hindern, verletzte sich eine Angestellte leicht, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Der Mann flüchtete zu Fuss, der Inhaber eines benachbarten Geschäfts nahm die Verfolgung auf. Er konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei in der Nähe des Langmauerwegs festhalten, wie die Polizei weiter schrieb.

Ein Teil der Beute fand die Polizei beim Verdächtigen. Weiteres Deliktsgut fand sie mithilfe eines Diensthundes entlang der Fluchtroute. Der Wert der Schmuckstücke beläuft sich auf rund 1000 Franken.

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.